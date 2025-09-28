Orbán Viktor: Jó, ha az embernek jó szomszédja van! (videó)

– Jó, hogy nem vagyunk egyedül – jegyezte meg Orbán Viktor, hozzátéve, az is jó dolog, ha az embernek jó szomszédja van, az felértékeli a saját ingatlanunkat is.

– Másik politikai táborhoz tartozunk a nemzetközi politikában, mi a jobb felé, ő pedig a bal felé, de mindig, amikor találkozom vele, akkor arra szoktam gondolni, hogy ez kellene nekünk is,

egy nemzeti alapokon álló baloldallal rögtön békés lenne a magyar közélet

– mutatott rá a miniszterelnök a Magyar Nemzet beszámolója szerint.

Felidézte, hogy pénteken Debrecenben járva megígérte, hogy átadja az esztergomiaknak a debreceniek üdvözletét, szombaton pedig a becsehelyiekeknek ígérte meg, hogy átadja üdvölezletüket a helyieknek. – Ez világosan mutatja, hogy Esztergom nagy tiszteletnek örvend, én is hálás vagyok, hogy az önök díszpolgára lehetek – tette hozzá.