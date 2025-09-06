1 órája
Orbán Viktor: a kiskakasnak nem fog sikerülni
A miniszterelnök a Harcosok Klubjában üzent. „A háborúpárti európaiak meg akarják tiltani Magyarországnak és Szlovákiának, hogy orosz olajat és gázt vásároljunk, és ezt követeli a Tisza is” – fogalmazott Orbán Viktor, aki jelezte: ez nem fog sikerülni. „Hogy miért nem, azt elmondom holnap Kötcsén” – írta a kormányfő, aki a pénteken elhunyt Kásler Miklósról is megemlékezett üzenetében.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
„Elment Kásler professzor” – indította szombati üzenetét Orbán Viktor.
A miniszterelnök a Harcosok Klubjának küldött levelében úgy fogalmazott,
Kásler Miklós egész életében gyógyított, a legnagyobb tette az volt, amikor a WHO és az EU előtt felismerte és elfogadtatta a kormánnyal, hogy a Covidból nagy baj lesz.
Ezért kezdhettük el időben a felkészülést. Sokezer ember köszönheti neki az életét. Professzor úr, Isten veled!
– írta a kormányfő.
A miniszterelnök azzal folytatta levelét, hogy az albérletekkel foglalkozó internetes oldalakról megtudható, hogy
az albérletárak kétéves mélyponton vannak, a 3 százalékos hitel miatt.
Hangsúlyozta, az Otthon starttal azok is jól járnak, akik nem veszik fel.
Ez Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programja. Startolj rá!
– buzdított Orbán Viktor.
Felidézte azt is, hogy Európa háborúpárti vezetői tanácskozást tartottak.
Eldöntötték: katonákat fognak küldeni Ukrajnába. Megmondtuk előre, ez lesz a vége. Először pénz, aztán fegyverek, aztán katonák. Évekig tagadták, most itt a beismerés. A katonák küldését elegánsan biztonsági garanciának hívják. Eddig proxyháború volt. A Nyugat Ukrajnát használta. Most nyíltan beleáll a háborúba. Egy nyílt európai háború veszélye napról napra nő. Magyarországnak nincs annyi ereje, hogy megállítsa a brüsszeli háborús héjákat. Egy lehetőségünk marad: Magyarországnak ki kell ebből maradnia
– hansúlyozta.
„A Tisza és a DK a háborúpárti európai vezetők és Brüsszel oldalán áll. Belevinnének minket is egy háborúba. Ezt persze „nem mondhatják el, mert akkor megbuknak”. De »a választás után mindent lehet«. Magyarországnak békepárti kormány kell”
– fogalmazott a miniszterelnök.
Megítélése szerint
a háborúpárti európaiak meg akarják tiltani Magyarországnak és Szlovákiának, hogy orosz olajat és gázt vásároljunk.
Ezt követeli a Tisza is. Tönkretennék a magyar gazdaságot: 1000 forintos benzinár, három és félszer nagyobb rezsiszámlák. Majd a választások után, amikor már ╗mindent lehet«. Persze a nyugatiak stikában, ázsiai közvetítőkön keresztül nagy tételben vásárolják az orosz olajat és gázt. És közben minket zargatnak. Micsoda szemforgatás
– fogalmazott, hozzátéve,
nem fog nekik sikerülni. Se a brüsszelieknek, se a kiskakasnak.
Hogy miért nem, azt elmondom holnap Kötcsén
– ígérte Orbán Viktor
Kövessétek élőben, de előtte összecsapunk az írekkel, és bevesszük Dublint. Hajrá, magyarok! – tette hozzá. Levelét a miniszterelnök úgy zárta: Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen! Még 218 nap
