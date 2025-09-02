Harcosok Klubja 3 órája

Orbán Viktor: ereszt a tiszás lufi, a politikában digitális blöffből nem lehet megélni

A miniszterelnök a Harcosok Klubjában üzent. „A politikában a teljesítmény és a bizalom számít, a Tiszánál viszont teljesítmény eddig sem volt, a bizalmat pedig szétverik a lebukások” – fogalmazott Orbán Viktor. A kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy a jobboldaliaknak fel kell készülniük arra is, hogy Magyarországon is megtörténhet az, ami Csehországban Andrej Babis ellen.

Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Ereszt a tiszás lufi, a politikában digitális blöffből nem lehet megélni” – idézte a Magyar Nemzet Orbán Viktor a Harcosok Klubja tagjainak küldött üzenetét. A miniszterelnök legújabb bejegyzésében leszögezte: a politikában a teljesítmény és a bizalom számít, a Tiszánál viszont teljesítmény eddig sem volt, a bizalmat pedig szétverik a lebukások. A Tisza jelszava: a választásig nem mondunk semmit, utána viszont mindent lehet. Közben mi napról napra erősítjük a bizalmat a gazdasági programunk végrehajtásával. Megindult a 3 százalékos Otthon start, adómentes a gyed és a csed, ötven százalékkal növeltük a családi adókedvezményt, és a postások már viszik a harmincezer forintos élelmiszer-utalványt a nyugdíjasoknak – sorolta a kormányfő, megjegyezve: „Na, ez teljesítmény, és ez bizalmat épít.”

Orbán Viktor: a kiskakasnak nem maradt más, csak a balhé A miniszterelnök szerint most már mindenki elhiszi, hogy a kormány a gazdasági programjuk többi lépését is véghez viszik, Magyar Péternek viszont nem maradt más, csak a balhé. Erre a mi szavunk a garancia, és a magyar politikában ma ez a legerősebb garancia. Számunkra az út nyílegyenes a választásokig: végrehajtjuk a programunkat, és teljesítjük, amit vállaltunk – jelezte. A kiskakasnak nem maradt más: csak a balhé. A hírek szerint Kötcsén provokációt terveznek a polgári piknik idejére. Kíváncsian várjuk, Tarr Zoltánt kiengedi-e a kiskakas a karanténból. Hátha megtudhatjuk, mi az, amit titkolnak, de a választás után meg akarnak csinálni – mutatott rá.

A miniszterelnök szerint a jobboldaliaknak fel kell készülniük arra is, hogy hazánkban is megtörténhet az, ami Csehországban Andrej Babis ellen. Csehországban a szóbeli provokációkat már erőszak követi, rátámadtak a győzelem kapujában álló Andrej Babis barátunkra. Így sem fogják tudni megállítani. Magyarországon is fel kell készülnünk a kiskakaséktól jövő fizikai erőszakra is. Mindhiába, ahogy Babist Csehországban, úgy itthon bennünket sem lehet megállítani – vélekedett Orbán Viktor.

Most nem hátradőlni! Most kell fegyelmezettnek, határozottnak és kitartónak lenni. Csak a meló! – zárta üzenetét a miniszterelnök. Az eredeti cikket itt éri el.

