Nemzetközi zűrzavar

Orbán Viktor: amíg tart a háború, az EU egy béna kacsa

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben részletesen kifejtette, szerinte a mostani nemzetközi zűrzavarban kinek mi az érdeke és célja. A miniszterelnök úgy fogalmazott: „Amíg tart a háború, addig az Európai Unió egy béna kacsa.”

MW
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Ma az Egyesült Államoknak egyetlen dolga van: kér egy kávét, és a főnök meghallgatja az európai beosztottakat. Ez történik. És ha nem változtatunk, ez így is marad” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor, akinek bejegyzését a Magyar Nemzet szúrta ki.

Hazánk miniszterelnöke szerint Európának valójában nem Washingtonban kéne kilincselnie, hanem Moszkvával egy biztonsági megállapodást kötnie. De nem ez a céljuk.

Orbán Viktor a bejegyzésében elárulta, hogy ebben a zűrzavarban kinek mi a célja:

  •  az orosz cél a nyugati térnyerés korlátozása,
  • a kínai cél, hogy az Egyesült Államok által dominált világrendet multipolárissá alakítsák, 
  • az ukrán cél, hogy a pénzügyi támogatások továbbra is érkezzenek Ukrajnába,
  • az európai cél az ukrán háborús képesség fenntartása, és az USA benntartása a konfliktusban,
  •  az USA célja megegyezni gazdasági kérdésekben az oroszokkal, és az Európai Uniót pedig gazdaságilag az Egyesült Államok alá rendelni.

A miniszterelnök kijelentette:

Amíg a háború tart, addig az Európai Unió egy béna kacsa. Ezt láttuk a vámtárgyalásokon is.

Az Európai Uniónak meg kell állapodnia Oroszországgal, hogy Ukrajna nem lesz tagja sem a NATO-nak, sem az Európai Uniónak. Megállapodhatnak arról is – és ezt szerintem Magyarország támogathatná is –, hogy Ukrajna és az Európai Unió között köttessék egy stratégiai megállapodás. 

Mi nem akarjuk az ukránokat a semmibe kilökni, mi nem vagyunk ukránellenesek. Mi akarunk jövőt és távlatot Ukrajnának, mert egy összeomló Ukrajna a mi keleti szomszédságunkban óriási veszély

– húzta alá Orbán Viktor. Kiemelte: Tehát a magaslesről az látszik, hogy a háború folytatása az egy vesztes európai stratégia!

