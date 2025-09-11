Orbán Viktor: amíg tart a háború, az EU egy béna kacsa

„Ma az Egyesült Államoknak egyetlen dolga van: kér egy kávét, és a főnök meghallgatja az európai beosztottakat. Ez történik. És ha nem változtatunk, ez így is marad” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor, akinek bejegyzését a Magyar Nemzet szúrta ki.

Hazánk miniszterelnöke szerint Európának valójában nem Washingtonban kéne kilincselnie, hanem Moszkvával egy biztonsági megállapodást kötnie. De nem ez a céljuk.

Orbán Viktor a bejegyzésében elárulta, hogy ebben a zűrzavarban kinek mi a célja:

az orosz cél a nyugati térnyerés korlátozása,

a kínai cél, hogy az Egyesült Államok által dominált világrendet multipolárissá alakítsák,

az ukrán cél, hogy a pénzügyi támogatások továbbra is érkezzenek Ukrajnába,

az európai cél az ukrán háborús képesség fenntartása, és az USA benntartása a konfliktusban,

az USA célja megegyezni gazdasági kérdésekben az oroszokkal, és az Európai Uniót pedig gazdaságilag az Egyesült Államok alá rendelni.

A miniszterelnök kijelentette: