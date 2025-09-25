3 órája
Orbán Viktor érkezésére özönlöttek a helyiek (videó)
Rengetegen várták a miniszterelnököt Lőkösházán, ahová átadóünnepségre érkezett Lázár János társaságában. A látogatásról hangulatos videót osztott meg Orbán Viktor a közösségi oldalán.
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter kedden Lőkösházára látogatott, ahol részt vettek a Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal átadóünnepségén. Lázár a közösségi oldalán emlékeztetett, hogy a kormány Alföld-programja újabb fontos mérföldkőhöz érkezett: átadták a 75 kilométer hosszú, megújult vasútvonalat.
Orbán Viktor kiemelte:
„Kellő szerénységgel, de azért büszkén mondom, hogy a Fidesz–KDNP az egyetlen olyan politikai közösség, amelynek van Alföld-programja.”
A miniszterelnök hozzátette, hogy idén befejezik az M44-es autópályát, amely Békéscsabát köti össze az M5-ös autópályával. Tervezik az M47-es autóutat, épül az M4-es autóút, amelyet Berettyóújfaluig kell meghosszabbítani.
A most átadott 30 kilométeres szakasz mellett zajlik a Szeged–Kiskunfélegyháza vasútvonal fejlesztése, és hamarosan a Budapest–Belgrád vasútvonal is kiszolgálja az Alföldet.