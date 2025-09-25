2 órája
Orbán Viktor és Donald Trump között folyamatos a kapcsolat
Telefonon tárgyalt a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök.
Orbán Viktor és Donald Trump
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
Fotó: Fischer Zoltán
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az Instagram-oldalán tette közzé azt a fényképet, amelyen Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök látható – írja a Magyar Nemzet.
Folyamatos a kapcsolat: Orbán Viktor és Donald Trump telefonon átbeszélték a háború állását, a világgazdaság folyamatait, valamint a közép-európai energiaellátás kérdését!
– olvasható a posztban.
Szijjártó Péter: a szívünkből szólt Donald Trump az ENSZ közgyűlésén (videó)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ennek kapcsán New Yorkban úgy nyilatkozott,
a magyar kormány az amerikai vezetéssel is folyamatos kapcsolatban van.