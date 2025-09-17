szeptember 17., szerda

Orbán Viktor az Albán Köztársaság elnökével tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán hivatalában fogadta Bajram Begaj urat, az Albán Köztársaság elnökét - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Forrás: Facebook / Orbán Viktor oldala

A magyar kormányfő és az albán államfő első alkalommal tárgyalt egymással, ahol szóba került a két ország gazdasági kapcsolatainak fejlesztése és Albánia EU-integrációjának előmozdítása is.

 

