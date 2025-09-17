Orbán Viktor a kihelyezett frakcióülésen mondott beszédet

Esti műszak – írja Facebook-bejegyzése fölött Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Az általa posztolt felvételeken az látható, hogy már elmondta beszédét a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülésén, Balatonfüreden. A kormányfőnek hosszú napja lehetett, késő délután még az Albán Köztársaság elnökével tárgyalt, azelőtt pedig kormányülést vezetett.