Orbán Viktor: az álhírbotrány a kormány cselekvőképessége elleni támadás (videó)
A miniszterelnök az álhírbotrányról és Donald Trump elnökkel folytatott beszélgetéséről is beszámolt a Harcosok órája műsorában.
Orbán Viktor miniszterelnök és Németh Balázs a Harcook órája műsorában
Forrás: Facebook
Jobban nézünk ki, mert rájöttek sokan, hogy másképpen nem fog menni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok órája hétfői adásában a digitális honfoglalás eddigi eredményeiről – írja a Magyar Nemzet. Hozzátette: a jobboldalon sokan idegenkednek attól, ami arctalan, a nemzeti oldal karakteréhez a komolyság, a felelősség, a kiállás, ilyen tulajdonságok tartoznak, és az interneten azt lehet látni, hogy inkább rejtőzködés, névtelenség, beszólogatás, sunyiság, kamuság érvényesül. Zavaros világnak tűnik ez, de miután nagy hatású világ, és nem is kell feltétlenül ilyen karakterűnek lennie, mint amilyen, ha odamegyünk, és visszük magunkkal a saját karakterünket, megváltoztathatjuk magát a teret is – húzta alá a kormányfő.
Úgy látja, van egy problémája a modern politikának, hogy összekeveredik a szórakoztatóiparral. Az interneten minden rövid, azonnali és hatásvadász.
Ez a holdkórosoknak kifejezetten kedvez, a félnótásabb karakterű vagy elvetélt politikusok összetalálkoznak. Az ellenzék erői mind ilyenek
– tette hozzá. Mint mondta, a jobboldalnak meg kell őriznie a komolyságát, de közben fel kell menni a digitális térbe is, ez a jobboldal nagy feladata.
Németh Balázs műsorvezetővel áttértek az álhírek boncolgatására. Orbán Viktor szerint fel kell tenni a kérdést, hogy egy Gyurcsány-féle Magyarországból hány év után lehet naggyá tenni Magyarországot. Mint mondta, az elmúlt tizenöt évben rengeteg dolog történt, de még nem elég. A Fideszen belül is vita van abban, hogy hány százalékon áll az ország ebben a kérdésben. Egyesek szerint 50, mások szerint 70.
A Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán a kormányfő arról beszélt, hogy ő általában az ilyen támadásokat el szokta engedni a füle mellett, de Semjén Zsolt beleállt. Szerinte ugyanakkor igaza volt Semjén Zsoltnak, hogy ez egy vérvád, amit nem lehet elengedni.
Az egészről ki is derült, hogy egy külföldi szálakat sem nélkülöző kormánybuktatási kísérlet.
Ez a kormány cselekvőképessége elleni támadásnak minősül. Itt szerinte nemcsak a becsületet, hanem a kormány és az állam működőképességét is meg kell védeni. Lesz, és van haddelhadd – közölte a miniszterelnök.
Emlékeztetett: a kormányoldal soha nem vádolt senkit bűncselekmény elkövetésével. Nem arról van szó, hogy mit gondolnak egymásról, hanem arról, hogy egy köztörvényes bűncselekménnyel vádolták meg a kormány tagjait. A libsik csúsztatnak – tette hozzá.
Mint mondta, hosszú listát tudna adni az ellene és a családja elleni lejárató akciókról. Orbán Viktor jelezte, hogy vezető ellenzéki politikusok is beszálltak az ügybe Magyar Pétertől Dobrev Kláráig. Szerinte nem úgy tűnik, hogy ezt nem vezényelné valaki. A kormányfő leszögezte, hogy akik beleszálltak az ügybe, azok pontosan tudták, hogy bűncselekményt követnek el, aminek jogkövetkezményei vannak.
Egyes vélemények szerint túl gyorsan reagált az ügyben a rendőrség. Orbán Viktor szerint ahol a gyermekbántalmazás előkerül, ott a hatóságok azonnal fellépnek. Komoly emberek dolgoznak ezen a területen, sok ezren. A rohadt almát pedig azonnal kidobják – jelentette ki.
Magyar Pétert a brüsszeliek küldték ránk
A kormányfő szerint Hadházy Ákos bolond. Inkább szánalomra méltó, és nem is lehet komolyan venni. A parlamentben korábban a mellkasára csatolt egy telefont, és valami kádakat keresett rajta.
Magyar Péter korábban önmerényletről, megjátszott külső támadásról beszélt egy rendezvényen. A miniszterelnök úgy látja, hogy
Magyar Pétert, amellett, hogy bolond, komolyan is kell venni, mert előfordult már, hogy ilyen félnótásokat zúdítottak az országra, és abból baj lett. Károlyi Mihály szintén egy félnótás volt, őt a franciák küldték ránk, Szálasit a németek, Rákosit pedig az oroszok küldték ránk. Magyar Pétert most a brüsszeliek.
Mint mondta, az egyik emberük Csipkejózsika címen írt könyvet.
Normális ez? – tette fel a kérdést a miniszterelnök. Felidézte Tar Zoltán esetét is, aki azt mondta, hogy a választásokig nem beszélhetnek bizonyos dolgokról. Ott van a tábornokuk is, aki a hiúságába belebolondulva fegyverrel járkál rendezvényekre.
Orbán Viktor hangsúlyozta: a politika egy véresen komoly dolog. A közösségi élet egy-egy döntéssel borzalmas károkat tud elszenvedni, ha olyanok kezébe kerül a kormányrúd, mint a brüsszeliek.
Nem szereti az embereket a Tiszához köthető szakértő – fogalmazott a miniszterelnök, miután Németh Balázs műsorvezető bemutatott egy videót, amelyen Petschnig Mária Zita a családtámogatásokat kritizálta.
A kormányfő felhívta a figyelmet, hogy a Tisza által bevezetni tervezett
vagyonadóhoz meg kell tudni, hogy kinek mekkora a vagyona.
Az államnak nyilvántartást kell vezetnie, amit ellenőrizni kell. Egyszer már végigcsinálta ezt Magyarország, és mindenki megutálta.
A kormány filozófiáját Orbán Viktor úgy jellemezte: alacsony adókulcsok, de mindenkitől beszedik az adót. A tiszások egy adóhatósági új bürokráciáról beszélnek, amivel megint a középosztály jár rosszul.
Nyugatról senki nem fogja megtámadni Ukrajnát
A magyar drónokról, amelyek ukrán források szerint megsértették az ukrán légteret, a miniszterelnök azt mondta, hogy Ukrajnának a keleten repülő drónokkal kellene foglalkoznia, innen nem fogja senki megtámadni.
Érdemesnek tartotta megjegyezni, hogy Ukrajna elvesztette szuverenitását, amikor területének jelentős részét elfoglalták az oroszok, a maradékot pedig a Nyugat tartja el.
Orbán Viktor nem érti a nyugat-európaiak testtartását, akik úgy csinálnak, mint akik veszélyben vannak. Szerinte nem kell elveszíteni a fejünket, Oroszországban 130 millió ember él, az unióban 400 millió. Az unió egy nagy gazdaság, az oroszoké jóval kisebb. Oroszország hozzánk képest gyenge katonailag is, gazdaságilag is. Azt játsszák ehhez képest, hogy mi vagyunk a gyengék.
Orbán Viktor elmondta: minden nap sokat foglalkozik a háború kérdésével. Az ő életéből sok munkaórát vesz el a háború. Ha ilyen helyzet alakulna ki Magyarországon, mint ami Lengyelországon kialakult az orosz drónokkal, arra lenne válasz. A kormányfő nem érti, hogy miért örülnek egyes magyar emberek annak, hogy lehetnek olyan intézkedések, amelyek rosszak Magyarországnak és a magyaroknak, és az ellenfélnek szurkolnak.
A miniszterelnök leszögezte, hogy Oroszországból biztosan jön gáz és olaj is. Van egy megállapodott ár, ami alacsonyabb, mintha máshonnan jönne az olaj és a gáz.
Miért jó az, ha a magyar családok többet fizetnek?
– tette fel a kérdést Orbán Viktor.
A kormányfő telefonon elmondta Donald Trump amerikai elnöknek is, hogy hazánk miért vesz orosz olajat és gázt. Mint jelezte, nem egymás alárendeltjei, hanem van két szuverén állam, és időnként meg szokták kérdezni egymást bizonyos ügyekben. Magyarország nem szolganemzet – tette hozzá.
Kiemelte, hogy Ukrajna kapcsán felerősödtek a gyarmattartó attitűdök Európában. Úgy gondolják, hogy nekik joguk van elvenni Ukrajna maradékát. Az ukránok kifosztása van a dolog mögött, miközben úgy adják el, mintha Ukrajnát védenék – emlékeztetett.
Orbán Viktor elmondta, hogy az amerikai elnök meg szokta kérdezni a háborús helyzetről, és jelezte neki is, hogy ez a háború eldőlt, csak az a kérdés, hogy mikor és ki állapodik meg az oroszokkal. Ezt a háborút szerinte nem lehet megnyerni a hadszíntéren. Ukrajna akkor tudná megnyerni a háborút, ha Nyugat-Európából vagy Amerikából százezres nagyságrendben érkeznének harcoló csapatok a frontvonalra. De ez világháborút jelent, és azt senki nem akarja.
A műsor végén szó esett a cseh választásokról is, aminek kapcsán a miniszterelnök megjegyezte, hogy legutóbb is Andrej Babis pártja volt a legerősebb, de nem tudott kormányt alakítani, mint 2002-ben történt Magyarországon. Orbán Viktor elárulta, hogy számára minden kampány nagy lecke, sokat tanul belőle, és figyeli, hogy mit csinál Andrej Babis.