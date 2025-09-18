szeptember 18., csütörtök

Erőszak, bűnözés, káosz

1 órája

Németország súlyos árat fizetett a migrációért

Címkék#káosz#bűncselekmény#Németország#migráns

A 2015-ben Angela Merkel döntése nyomán elindult tömeges bevándorlás alapjaiban rengette meg Németországot. A Magyar Nemzetnek nyilatkozó kutató szerint a migrációs hullám következményei azóta is súlyos terheket rónak a német társadalomra, gazdaságra és közbiztonságra.

MW
Németország hatalmas árat fizetett a migrációért

Forrás: NurPhoto via AFP

Fotó: Michael Nguyen

„A német vezetés legnagyobb hibája tíz évvel ezelőtt az volt, hogy miközben Angela Merkel »meg tudjuk csinálni« kijelentésével a bevándorlók és menekültek számára a legfőbb európai célponttá váltak, a döntés következményeit nem gondolták át” – mondta el a lapnak Stefán Csaba, a Magyar Külügyi Intézet kutatója.

MERKEL, Angela; KÖHLER, Horst
Angela Merkel kancellár híres mondása, a „Wir schaffen das” (Meg tudjuk csinálni) mára keserű iróniává vált Németország helyzetét tekintve
Fotó: Clemens Bilan / Forrás: MTI/EPA

A kutató kifejtette: súlyos tévedés volt az akkori vezetők részéről, hogy elsősorban munkaerőt láttak a bevándorlókban, és azt hitték, hogy a munkaerőpiacba való integrálásuk elegendő lesz. 

Több mint egymillió menekült (az illegális migránsokat nem is számítva) érkezett 2015–2016-ban Németországba, eleinte főként szírek, majd afgánok, akik közül ma csak töredéküknek van német állampolgárságuk – a többieknek pedig eszük ágában sincs elhagyni az országot.

A bevándorlás egyik legláthatóbb következménye a közbiztonság romlása. Német nagyvárosokban – különösen Berlinben, Kölnben, Hamburgban és Frankfurtban – rendszeressé váltak a bűncselekmények, amelyeket sokszor migrációs hátterű elkövetők követnek el.

A német belügyminisztérium adatai szerint a súlyos bűncselekmények jelentős része olyanokhoz köthető, akik az elmúlt években érkeztek az országba.

Az erőszakos bűncselekmények 43 százaléka a migránsokhoz köthető. A németek 40 százaléka nem érzi magát biztonságban – és ez az arány eddig csak romlott. Nem véletlen egybeesés, hogy a választásokat megelőző évben a késes és autós támadások többsége bevándorló hátterű elkövetőkhöz kapcsolódott

– mondta a szakértő.

A migrációs hullám nemcsak bűnözést, hanem mély társadalmi feszültségeket is szült, a gazdasági következményei is súlyosak – a cikkben ide kattintva erről is részletesen olvashat. 

 

