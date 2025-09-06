1 órája
A Liga együttérzéséről biztosította a Szicíliában megerőszakolt magyar lányokat
A Liga szicíliai regionális képviselője szolidaritását fejezte ki azokkal a magyar turistalányokkal, akiket Catania térségében szexuális erőszak ért. A Magyar Nemzetnek nyilatkozva fájdalmasnak nevezte, hogy az illegális bevándorlás következményeként nem tudtak megfelelő biztonságot garantálni a Szicíliában nyaraló magyaroknak. A jobboldali politikus hangsúlyozta: mindent meg fognak tenni azért, hogy a szexuális erőszakot elkövető marokkói migránsok szigorú büntetést kapjanak.
A kép illusztráció
Forrás: AFP
Megdöbbentette Szicíliát a hír, hogy három marokkói migráns csoportos nemi erőszakot követett el két magyar turistalány ellen Catania közelében. A lányok egy tengerparti nap után indultak vissza szállásukra, amikor két férfi felajánlotta, hogy kocsival hazaviszik őket. Útközben egy harmadik társuk is beszállt, majd egy félreeső helyre vitték a lányokat, ahol kábítószerrel kínálták és szexuálisan bántalmazták őket. Az áldozatoknak sikerült segítséget kérniük, rokonaik riasztották a hatóságokat, akik telefonos nyomkövetés révén azonosították a helyszínt és elfogták az elkövetőket.
A kémiai kasztráció bevezetését szorgalmazzák
A Szicíliai Regionális Gyűlés ligás képviselője, Figuccia Vincenzo la Magyar Nemzetnek nyilatkozva együttérzéséről biztosította az erőszakot leszenvedett magyar áldozatokat és az egész magyar népet.
Elmondta, hogy a szicíliaiaknak elegük van az illegális bevándorlókból. Szégyenletesnek tartják, hogy nem tudják megteremteni a biztonságot sem a helyieknek, sem azoknak, akik nyaralni vagy dolgozni mennek a szigetre.
Azzal folytatta, hogy a sziget lakóinak elegük van az Európai Unió értelmetlen befogadási politikájából.
Elegük van abból, hogy az Európai Unió menekülttáborrá akarja változtatni Szicíliát.
A szexuális visszaéléssel kapcsolatban elmondta, hogy szigorú büntetéseket követelnek a magyar lányokat és minden más nőt meggyalázókkal szemben. Ismertette, hogy a Liga kormánypárt kémiai kasztráció bevezetését szorgalmazza minden olyan bűnelkövető esetében, aki szexuális erőszakot követ el.
A szicíliai képviselő azt is elmondta, az illegális migránsok tömeges érkezése következtében a dél-olaszországi szigeten borzasztóan megromlott a közbiztonság, erről bővebben ITT olvashat.