3 órája
Menczer Tamás: Zelenszkij zsarol, fenyeget, és várja Magyar Pétert
A kormánypártok kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán osztott meg egy videót szombaton. Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy Magyarország nem enged az ukrén nyomásnak.
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója
„Zelenszkij újabb támadást tervez a Barátság kőolajvezeték ellen, és várja Magyar Pétert. Mindezt a házi újságírója, Szerhij Szidorenkó mondta el. Újabb támadás várható a vezeték ellen”– mondta Menczer Tamás a videóban.
A kormánypártok kommunikációs igazgatója bejátszotta Zelenzskj „házi újságírójának”, Szerhij Szidorenkónak azt a kijelentését, aki azt mondta, hogy „ha sikerül újraindítani a vezetéket, és Ukrajna újra meg akarja állítani, akkor ismét csapni kell”.
Magyar Pétert pedig várják, hiszen ha egy bábkormány vezetné Magyarországot, Ukrajna besétálhatna az EU-ba
– reagált a politikus.
Szerhij Szidorenkónak arra a kijelentésére, miszerint „azzal számolnak, hogy amikor Magyarországon kormányváltás történik, a folyamat újraindulhat” Menczer Tamás válasza az volt:
Magyarországot az ukránok zsarolásaival és magyarországi szövetségeseikkel szemben is meg fogjuk védeni!