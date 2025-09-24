Közösségi oldalán üzent Magyar Péternek Menczer Tamás.

Te, Peti, hallom, már kartonpapírhoz beszélsz, annyira vágysz a miniszterelnök figyelmére. De Peti, ezt már annyiszor megbeszéltük. Ő a brüsszeli gazdáiddal vitatkozik

– emlékeztette a Fidesz kommunikációs igazgatója a Tisza Párt elnökét arra, miért nincs dolga vele Orbán Viktornak. Menczer Tamás az ellenzéki politikus Európai Parlament által ki nem adott mentelmi jogára utalva hozzátette: a kormányfőnek azért sincs beszélnivalója Magyar Péterrel, mert ő egy fogott ember.

Neked fogják. Tegnap fogták meg újra, talán kicsit meg is szorították

– jegyezte meg ironikusan a kommunikációs igazgató, aki azt is szeretné tudni, hogy Magyar Péter hol dobta a Dunába az általa eltulajdonított telefont, illetve hogy fájt-e a nyaka, amikor a diszkó kidobóembere „átölelte” őt.

Még valami, Peti! Mi van a Tarr-ral?

– érdeklődött a továbbiakban Menczer Tamás annak apropóján, hogy a Tisza Párt alelnöke tegnap azt közölte, hogy a nyilatkozatát a Tisza-adóról a mesterséges intelligencia találta ki. A kormánypárti politikus szerint „azóta az egész ország ezen röhög vagy sír”.

A Fidesz kommunikációs igazgatója arról is megkérdezte Magyar Pétert, gondolkodott-e már azon, mi lesz vele a jövő tavaszi választások után.

Se család, se politikai karrier… Erről még biztosan beszélned kell Weberrel

– vélekedett Menczer Tamás, aki szerint a momentumos politikus, Fekete-Győr András úgyis ráér, így lesz társasága.

Hozzátette: ő addig is áll Magyar Péter rendelkezésére, ráadásul nincs is szükség kartonfigurára, mert az eredetivel találkozhat a Tisza elnöke, hiszen

a bábfigurákat és a bolondokat rám bízta a Főnök.

Menczer Tamás egy másik bejegyzésében egy interjúrészletet tett közzé, ebben arra figyelmeztetett, hogy Brüsszelt nem érdekli a magyar érdek, a Tisza Párt pedig a brüsszeli parancsot hajtja végre. Emlékeztetett, Tarr Zoltán korábban azt nyilatkozta, hogy őket nagyon szeretik Brüsszelben, és ők is szeretik Brüsszelt és a Néppártot, és mivel sok kérdésben nincs kialakult álláspontjuk, ezért azt csinálják, amit Manfred Weber és a Néppárt mond.