3 órája
Menczer Tamás reagált az oroszlányi polgármestert ért baloldali támadásra
A kormánypártok kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. Menczer Tamás reagált az oroszlányi polgármester szavaira, amit egy tanévnyitón a migráció kapcsán mondott.
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója
Forrás: MTI
Fotó: Kocsis Zoltán
Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett posztjában igazat adott az oroszlányi polgármesternek, aki egy iskolai évnyitón úgy fogalmazott, hogy „de jó, hogy nincs köztünk Mohamed”.
Igazat mondott. És menetrendszerűen megérkezett a balliberális felháborodás
– írta a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.
Mint jelezte, Angliában már második éve a legnépszerűbb fiúnév a Mohamed.
Mohamed. Régi, tradicionális, évszázadok óta használt angol név… Bécsben az általános iskolás és középiskolás diákok 41 százaléka muszlim. Bécsben az elsősök 45 százaléka nem tudja követni az oktatást, mert nem tud elég jól németül. A Mohamedek
– fogalmazott.
Menczer kiemelte, hogy
tíz éve tart a bevándorlási válság, a probléma ma is pont ugyanolyan súlyos, mint 2015-ben volt.
Európa szomszédságában ma is milliók dönthetnek úgy bármelyik pillanatban, hogy elindulnak Európa felé. Úgy véli, hogy a bevándorlásra két válasz van. Az egyik, hogy kitárják a kapukat, aminek az eredményeit látni a nyugat-európai országokban.
Terror, bűnözés, gyilkosságok, késelések, zaklatások, párhuzamos társadalmak. Ezek az országok végleg elestek, bevándorlóországgá váltak
– sorolta.
A politikus leszögezte, hogy
a magyar válasz más: kerítés, határvédelem, rendőrök, határvadászok, szigorú szabályok.
Senki nem jöhet be
– hangsúlyozta a politikus.
Jelezte, hogy tíz éve védik Magyarország és Európa határát, ezért nincsenek Mohamedek, és amíg az Orbán-kormány vezeti az országot, ez így is marad.
Von der Leyen és Weber mást akar. Magyarországból is bevándorlóországot akarnak csinálni. Ezért büntetnek minket napi egymillió euróra pusztán azért, mert védjük a határunkat. Egy brüsszeli bábkormány végrehajtaná az akaratukat
– jegyezte meg.
A kommunikációs igazgató szerint hazug és álságos a balliberális felháborodás az oroszlányi polgármester szavai miatt.
Szerinte nem a polgármester szavai veszélyesek a gyerekekre, hanem az, ha az iskolában nem tudnának tanulni és nem lennének biztonságban a bevándorlók tömegei miatt.
Magyarországot meg fogjuk védeni, és meg fogjuk őrizni magyar országnak
– zárta bejegyzését.