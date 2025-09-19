szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzenet

1 órája

Menczer Tamás: nem kell bevándorlás! + videó

Címkék#helyzet#terrorcselekmény#Menczer Tamás

Közösségi oldalán jelentkezett a Fidesz/KDNP kommunikációs igazgatója.

MW
Menczer Tamás: nem kell bevándorlás! + videó

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója

Közösségi oldalán posztolt Menczer Tamás. A politikus azzal kezdte: 2015-ben is elmondtuk, a helyzet változatlan. Aki a magyar határt megtámadja, az terrorcselekményt követ el. 

A támadást vezető Ahmed H. és társai terroristák - folytatta Menczer Tamás. A bíróság el is ítélte Ahmed H.-t, akit Brüsszel minden erejével mentegetett, és ártatlannak próbált beállítani. 

10 éve védjük Magyarország és az EU külső határát. 

Brüsszel ezért támad és büntet bennünket. De mi fellázadtunk. És a lázadás folytatódik. Nem kell bevándorlás! És nem kell a Brüsszel által irányított bevándorláspárti bábkormány! - zárta videóját Menczer. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu