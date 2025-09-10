3 órája
Menczer Tamás: Magyar Péter egy feketeöves hazudozó (videó)
Azért csinálják ezt, mert lebuktak. Ilyenkor ez marad: balhé, kakaskodás, hangoskodás, lökdösődés, fenyegetődzés, főbelövés, felakasztás. Magyar Péter előtt ilyesmi nem volt a magyar belpolitikában – emelte ki a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás és Németh Balázs a Harcosok Órájában
Forrás: videókép/Facebook
Menczer Tamás volt a Harcosok órája szerdai adásának vendége. A Fidesz kommunikációs igazgatója Németh Balázs műsorvezetővel egy gyors külpolitikai kitekintést követően a belpolitikai aktualitásokat vette számba – írja a Magyar Nemzet.
A műsorban azonban nemcsak belpolitikai kérdések kerültek napirendre, hiszen a legfrissebb lengyelországi történésekre is reagált a Fidesz kommunikációs igazgatója. –Egy félreértés, egy hibás döntés óriási kockázatokkal jár, ezért az orosz–ukrán háborút mielőbb be kell fejezni. Nem szabad elfeledni, hogy 2022-ben már volt egy megállapodás, már akkor le lehetett volna zárni a háborút. Most azonban az a feladat, hogy mindenki segítse Donald Trump amerikai elnököt béketörekvéseiben – mondta Menczer Tamás.
Menczer Tamás a Tisza frissen bejelentett politikusáról, Forsthoffer Ágnesről elmondta: a Bokros-csomag nagy hívéről van szó.
Forsthoffer Ágnesről mindent tudunk: a Bokros-csomagot élteti, amely elvett az emberektől. A Tisza-adó szintén elvenne az emberektől. Forsthoffer Ágnes a Bokros-csomagot szeretné vissza Tisza-adó formájában
– szögezte le Menczer, hozzátéve: a hölgy egy Facebook-posztban írt erről, amikor még vélhetően nem tudta, hogy politikai pályára fog lépni, ez bizonyítja, hogy valóban így gondolkodik.
Magyar Péter rajongói teljesen elszabadultak, agresszíven reagálnak mindenre és mindenkire. Ruszin-Szendi Romulusz is agresszíven viszonyult újságírókhoz, ami elfogadhatatlan, emlékeztetett Németh Balázs, hozzátéve, hogy erre Orbán Viktor miniszterelnök is rámutatott egy, a közösségi médiában közzétett videóban.
– Azért csinálják ezt, mert lebuktak. Ilyenkor ez marad: balhé, kakaskodás, hangoskodás, lökdösődés, fenyegetődzés, főbelövés, felakasztás. Magyar Péter előtt ilyesmi nem volt a magyar belpolitikában – emelte ki a Fidesz kommunikációs igazgatója, hozzátéve: az ilyen magatartást minden jóérzésű közösségnek el kell utasítania. Menczer kitért Ruszin-Szendi Romulusz magatartására is, mondván: ha neki nem tetszik, hogy a Tisza-adóról kérdezik, akkor vagy vonuljon ki a politikából, vagy maradjon otthon.
Ne lökdössön újságírókat, ne fenyegessen senkit. Hét hónap van a választásokig. Mi fog addig történni? Esetleg a Tisza-tagok meg is próbálkoznak valamivel, amivel fenyegetődznek? Ez elfogadhatatlan, itt vonalat kell húzni, mindenkinek azt kell mondani, hogy ez megengedhetetlen
– ismételte meg a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Németh Balázs arról beszélt, több, Kötcsén jelen lévő újságíróval beszélgetett, akik elmondták neki, hogy féltek munkájuk végzése közben.
– Hogyne féltek volna, ez teljesen emberi érzés, hiszen többen vették őket körbe. Teljesen mindegy, ki milyen világnézettel rendelkezik, ha valaki a munkáját végezné és életveszélyesen fenyegetik, nem tudhatja, hogy ez csak fenyegetés marad, vagy valóra is váltják a fenyegetést – mutatott rá Menczer Tamás.
A baloldali sajtó igyekszik bagatellizálni az újságírók elleni támadásokat, ami a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint éppen olyan elfogadhatatlan, mint maguk a támadások.
– Amikor az igazság és a valóság eltagadása zajlik, mint ahogyan az a Tiszánál történik, az egyszerűen elképesztő
– tette hozzá Menczer.
Németh Balázs felidézte, hogy a köztévé munkatársa, Császár Attila (akit a tiszások akasztással fenyegettek) a kötcsei rendezvényt követően egy vecsési rendezvényen 25 perces párbeszédbe keveredett Magyar Péterrel, aki azt ígérte, a beszélgetést vágatlan formában közzéteszi az oldalán. Ez természetesen nem történt meg, hiszen Császár Attila megnyerte a szócsatát, Magyar pedig egy vágott, hamisított felvétellel akarta bizonyítani igazát.
Ez nem lep meg, hiszen Magyar Péter gyáva ember, ezt személyesen is volt alkalmam megtapasztalni, amikor ott reszketett előttem. Egy esetben tud magabiztosan viselkedni: amikor felmehet a színpadra, nála van a mikrofon, az emberek pedig éltetik. Ez az egyetlen eset, amikor magabiztosságot tud mutatni. Ha lejön a színpadról, ha a másiknál is van mikrofon, akkor egy teli gatyás, reszkető kisfiú marad. Ez szánalmas
– kommentálta Menczer Tamás.
A műsorban szóba került Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke is, akit ugyan „bevonultattak egy szobába” lebukása után, de sorra jönnek elő a korábbi felszólalásai, potyognak ki a csontvázak.
– Én őt már csak úgy hívom: Tarr „a választás után mindent lehet” Zoltán. Jóformán naponta jönnek ki a beismerő, leleplező videók róla. Beszélt arról is, hogy 65 munkacsoport 300 emberrel dolgozik a Tisza-adón. Jönne a kérdés: nem lehetne, hogy nem dolgoznak olyan sokan olyan serényen? Most már mindenki tudja, hogy mi van: adót emelnének és elvennék az emberek pénzét. Dálnoki Áron azt is bevallotta, hogy nem lesz áfacsökkentés. Leválasztanák az országot az orosz gázról, az orosz olajról, jönni fog az ezerforintos benzin, a rezsi három és félszer magasabb sávba lőne ki. Ez az, amit eddig tudunk. De mi az, amiről még nem tudunk, ami még jöhet? – vetette fel a kérdést Menczer Tamás.
A Tisza Párt új applikációjáról is szó esett a műsorban. Németh Balázs emlékeztetett rá, hogy mindenkinek érdemes meggondolni, letölti-e azt a telefonjára, mert az alkalmazást az Egyesült Államokban fejlesztik.
Radnai Márk, a Tisza egyik vezéralakja bevallotta: a párt mögött ugyanazok a körök (Soros, Action for Democracy, DatAdat) állnak, akik az amerikai demokratákhoz köthetőek és a korábbi ellenzékiek mögött is ott álltak. A másik vallomása: Tarrhoz hasonlóan Radnai sem tud úgy hazudni, mint Magyar Péter, elkottyintják időről időre az igazságot. Tarr a Tisza-adóról, Radnai az amerikai befolyásról, Ruszin-Szendi Ukrajnáról… Nagy bajban van Magyar Péter, akiről tudjuk, hogy feketeöves hazudozó, de a munkatársai nem azok. Vége a dalnak: lebuktak, megbuktak. Nincs ezen mit magyarázni
– szögezte le Menczer Tamás.
Az Európai Parlamentben a napokban megkezdődött a munka. Magyar Péter természetesen nem jelent meg a munkahelyén, inkább országjáráson meg focimeccsen volt, emlékeztetett Németh Balázs, hozzátéve: szerdán évértékelőt tart Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ennek kapcsán a műsorban emlékeztettek, milyen témák kapcsán feszül egymásnak Magyarország és az EB.
LMBTQ, bevándorlás, Ukrajna és a háború támogatása – amíg nem állunk be a sorba, nem kapjuk meg a nekünk járó pénzt. A Tisza pedig azt mondja: hazahozza a pénzt. Magyarán: beáll a sorba – hangsúlyozta Németh Balázs. Menczer Tamás ennek kapcsán kijelentette: az EU-s források nem ajándékot jelentenek, hanem járnak Magyarországnak.
Ezt a pénzt kétféleképpen lehet elhozni. Orbán Viktor a magyar érdekeket képviselve hozza haza ezt a pénzt. Semmit nem vesztettünk el, minden pénz meg fog érkezni. Ezzel szemben a Tisza Párt szerint az a jó, ha a nekünk járó pénzek nem érkeznek meg. Ez már önmagában undorító. Az meg még inkább, hogy ők ezeket a pénzeket úgy hoznák el, hogy lefekszenek Brüsszelnek, nem védik meg a magyar érdekeket, hanem mindent végrehajtanak, amit kérnek tőlük. Látni kell: a pénz így is, úgy is megérkezik, csak az a kérdés, hogy a magyar érdekek figyelembe vételével történik-e ez
– mutatott rá Menczer Tamás.