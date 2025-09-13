szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Harcosok Klubja

2 órája

Menczer Tamás: harcolnunk kell az igazságért

Címkék#Sátoraljaújhely#harcosok klubja#Tisza-adó#Menczer Tamás

Minden eddigi időszaknál indokoltabb az, amit a Harcosok Klubjában mondunk, harcolnunk kell az igazságért és a hazugság ellen – jelentette ki a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szombaton Sátoraljaújhelyen.

MW

Menczer Tamás az MTI beszámolója szerint úgy fogalmazott, mindenkinek tudnia kell, hogy a Tisza átveri az embereket és hazudnak, valamint azt, hogy mik a Tisza valódi szándékai. Hozzátette, emiatt is indítanak szórólapkampányt az elkövetkezendő időben.

Menczer Tamás a sajtó képviselőinek kérdéseire válaszol Sátoraljaújhelyen, a Harcosok Klubja táborában
Forrás: Menczer Tamás Facebook-oldala

Rámutatott: azt, hogy hazudnak, „nem mi mondjuk, hanem maga az alelnök, Tarr Zoltán, amikor elmondta, hogy az szja-t meg akarják emelni”.

Menczer Tamás szerint fontos elmondani, hogy jelenleg 15 százalék az szja Magyarországon, amit a Tisza párt 22 és 33 százalékra akar emelni és „már bruttó 400 ezer forintos havi fizetés fölött mindenkit súlyosan megadóztatnának”.

Tudjuk, hogy az áfát nem fogják csökkenteni, hazugság, ezt maga a kabinetvezetőjük, Dálnoki Áron gazdasági szakember mondta el – tette hozzá a kommunikációs igazgató. Jelezte, a jelenleg 9 százalékos társasági adót is 25 százalékra emelné a Tisza, valamint a tőkejövedelmeket is brutálisan megadóztatnák.

Tudjuk, hogy le akarnak válni az orosz gázról, ez a rezsiárakat három és félszeresre emelné, le akarnak válni az orosz olajról, ez pedig ezer forintos benzint jelentene

– emelte ki Menczer Tamás.

Menczer Tamás elmondta, a zempléni városban a Harcosok Klubjának tagjai számára tartanak „edzőtábort”, ahova mintegy 800 résztvevőt várnak. Közölte, óriási volt a túljelentkezés az első ilyen jellegű találkozóra, és a későbbiekben is tartanak majd ilyen összejöveteleket.

Kiemelte: az elmúlt napok történései a lehető legjobban megmutatták, hogy jelmondatuk, a „Harcolunk az igazságért, harcolj a hazugság ellen” mennyire igaz és mekkora szükség van rá.

A kommunikációs igazgató később a közösségi oldalán a Harcosok Klubja táborozóinak tartott előadásából is megosztott egy videórészletet, amelyben a Tisza Párt adóterveiről és annak következményeiről tájékoztatta hallgatóságát:

Éltveszélyesen megfenyegették Menczer Tamást

Menczer Tamás a sajtótájékoztatón azt is elmondta, úton Sátoraljaújhely felé egy benzinkúton tőle is megkérdezte egy férfi, hogy „él még”? Ez a fajta magatartás elfogadhatatlan, a Fidesz–KDNP politikusai egyöntetűen elítélik az erőszakot, az arra való felhívást és annak bagatellizálását is. Ezt várják el a politikai ellenfeleiktől is.

„A politika egy verseny, egy küzdelem, ha úgy tetszik, egy harc, de egy politikai harc. Sokan vívjuk, én is, de soha sem jutott az eszembe, hogy a politikai ellenfelem halálát kívánnám” – húzta alá Menczer Tamás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu