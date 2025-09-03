Keményen üzent a Médiaszövetség Magyar Péternek

A Tisza Párt rendezvényein egyre nyíltabban fenyegetik a munkájukat végző újságírókat - írta a Magyar Nemzet.

Magyar Péter

Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

Mostanra ez a minden gátlás nélküli fellépés szinte bevett szokássá lett a párt eseményein. A Magyar Nemzeti Médiaszövetség közleményében szót emelt a Tisza Párt által képviselt verbális és fizikai erőszak ellen ellen. A szövetség jelezte: számukra elfogadhatatlanná vált ez a jelenség.

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség most az egész újságírószakma védelmében a lehető leghatározottabban szót emel az erőszakspirál áldozatává vált összes kollégánk érdekében, és ezért felszólítjuk a Tisza Pártot, hogy minden lehetséges eszközzel hasson oda: a jövőben a rendezvényeiken biztonságban érezhessék magukat az ott jelen lévő, a tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tevő újságírók

– hangsúlyozták.

A médiaszövetség jelezte, hogy az internet nem felejt: volt idő, amikor Magyar Péter még maga állította le a rendezvényein felharsanó, a Fideszt gyalázó rigmusokat azzal, hogy „ezek nem mi vagyunk”. Ezek az idők azonban elmúltak, a hatalomvágytól áthatott Magyar Péter azóta nemhogy nem csitítja a saját közönségét, hanem nyilvánosan hergeli is az övéit, és nyíltan uszítani kezd az általa a közönségben felfedezett újságírók ellen.

Így hát túl azon, hogy a Tisza Pártot is határozottan felszólítjuk a helyzet normalizálására, szövetségünk személyesen Magyar Péterhez is fordul most azzal a felszólítással, hogy küzdjön meg saját magával: tanúsítson önkorlátozást, fojtsa el az újságírókkal szembeni méltatlan indulatkitöréseit

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség a következő felszólításokat tette:

Felszólítják Magyar Pétert, hogy azonnal hagyjon fel a közönsége újságírók elleni hergelésével. Ha nem ezt teszi, akkor elszabadul az erőszak spirálja. Felszólítják Magyar Pétert, hogy hagyjon fel azzal a váddal, hogy az eseményeit nem az ő vezényszavára tudósító újságírók propagandisták lennének. Ha nem ezt teszi, az egész szakma iránt mélységes és alaptalan megvetést tanúsít.

Felszólítják Magyar Pétert, hogy hagyjon fel az újságírókat érő személyeskedő megjegyzésekkel: annak firtatásával, hogy kinek mi a végzettsége, és ki mennyire számít tanult médiaszakembernek. Ha nem ezt teszi, teljes joggal várhatja el tőle az egész ország, hogy térjen vissza tanult szakmájához, a jogászkodáshoz.