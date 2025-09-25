Kifulladóban Magyar Péter politikája

Jakab Péter módszerét lopja Magyar Péter, aki a miskolci fórumán Orbán Viktor formájú papírbábot vitt magával a színpadra, hogy látszólagos vitapartnerként szerepeltesse. Hasonlót művelt korábban Jakab Péter is – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (középen) a párt kötcsei rendezvényére érkezik 2025. szeptember 7-én

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

A lap cikke szerint

Magyar Péterék önálló gondolatok, tervek hiányában más pártok kommunikációs stratégiájából próbálnak összerakni egy sajátot.

Erre utalhat az is, hogy Magyar Péter éppen aznapra hívta Kötcsére a támogatóit szeptember elején, amikor a Fidesz. Az elmúlt hétvégén pedig Orbán Viktor bejelentette: október 23-ára békemenetet szerveznek Budapesten. Alig telt el néhány óra, Magyar Péter arról írt, hogy nemzeti menetet szervez Budapestre.