Politikai játszma

4 órája

Magyar Péter provokációval próbálja elterelni a figyelmet az adóemelési botrányról

Címkék#provokáció#Tisza Párt#Orbán Viktor#adóemelés#Kötcse#botrány#Magyar Péter

Az adóemelési botrány közepette hívta Kötcsére a híveit a Tisza Párt elnöke – éppen a miniszterelnök és a Fidesz hagyományos polgári piknikjével egy időben. Magyar Péter akciója egyértelmű provokáció, amivel a tiszás belső konfliktusokról és pártjának lejtmenetéről akarja elterelni a figyelmet. A hatóságok fokozott készültségben várják az eseményt.

MW
Forrás: Magyar Nemzet

Magyra Péter egyre kellemetlenebb helyzetbe kerül a Tisza Párt adóemelési tervei miatt, amelyek komoly társadalmi ellenállást váltottak ki, és a pártját támogatók körében is vitát váltott ki. 

20250520_133444_HBCP8494-2, Tisza Párt
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

Magyar az adóemelési botrány árnyékában hívta támogatóit Kötcsére, pontosan akkor, amikor a kormányfő és a Fidesz vezetői éppen tartják a több mint húsz éves hagyományra visszatekintő polgári pikniket. 

A Tisza elnöke megpróbálja úgy tálalni, mintha a Fidesz készülne provokációval Kötcsén, és a kormánypárt szervezne az ő rendezvényükkel párhuzamosan még egyet a településen. Mindezt úgy, hogy korábban Magyar Péter maga tolakodott  a volt igazságügyi miniszter, Varga Judit férjeként a kormánypártok rendezvényére

 – hívj fel a figyelmet a Magyar Nemzet. 

A polgári pikniket 2004 óta a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi a kötcsei Dobozy-kúrián. Immár hagyománynak számít, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a kötcsei pikniken a jobboldali-konzervatív szellemi és gazdasági holdudvar meghívottjai előtt zárt körben ad helyzetértékelést a politikai folyamatokról. A kormányfő beszédét, ami korábban zárt körben hangzott el, most élőben közvetítik.  

A cikk rámutat, hogy a hírek szerint 

a tiszások az összeomlásuk miatt provokációt szerveznek Kötcsére, amellyel a fókuszt akarják elterelni a kiszivárgott adóemelési botrányról, és a párt hitelességi válságáról.

Magyar Péter provokációja hiábavaló, mert az eseményre a hatóságok készülnek, a Terrorelhárítási Központ (TEK) korlátozásokat rendelt el szeptember 7-én 6 óra 30 perctől 21 óráig Kötcsén – a biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos részleteket és az eredeti cikket ide kattintva olvashatja el. 

 

 

 

