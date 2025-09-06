3 órája
Magyar Péter frakciótársai leszavazták az uniós mezőgazdasági válságtartalék növelését
Magyar Péter hiányzott a szavazásról, a helyette voksoló frakciótársai pedig leszavazták az uniós mezőgazdasági válságtartalék bővítését az Európai Parlamentben – számolt be róla szombaton Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője a Facebook-oldalán.
Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője
Forrás: MTI
Fotó: Purger Tamás
Az EP-képviselő azt írta, hogy „miután az utolsó júliusi ülésezési hetet kihagyta más irányú evezgetése okán”, Magyar Péter az Európai Parlament első szeptemberi ülésezési hetét is „ellógta”. Annak ellenére nem ment be a munkahelyére, hogy szűkebb értelemben vett állomáshelyén, a mezőgazdasági bizottságban szavazás is volt, mégpedig a 2026-os költségvetés vonatkozó számairól.
Dömötör Csaba kiemelte, hogy
az egyik módosító indítványuk azt célozta, hogy az uniós mezőgazdasági válságalap összege a jelenlegi 450 millió euróról 700 millióra növekedjen.
A módosítót a néppárti-baloldali nagykoalíció leszavazta − írta, hozzátéve, hogy Magyar Péter nem volt jelen, ilyenkor más néppárti képviselők szavaznak helyette. Most is így történt, ők is leszavazták. Ha nem teszik, növekedhetett volna az összeg.
A kártalanítási tartalék növelésére azért is van szükség, mert egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási jelenségek, így például az aszály okozta károk. Az állattenyésztési ágazatot is egyre több járványos betegség sújtja
− mutatott rá Dömötör Csaba.
Hangsúlyozta, hogy
a kormány mindent megtesz a bajba jutott termelők megsegítéséért, de ezen felül uniós pénzek bevonására is szükség van.
A forráshiány nem lehet indok az emelési javaslat elutasítására, ugyanis csak Ukrajna támogatására legalább 40 ezer milliárd forintnak megfelelő összeget akarnak elkülöníteni a következő 7 éves költségvetésben. Ha nem uniós országok támogatására ilyen nagyságrendű összegek állnak rendelkezésre, akkor képesek lennének többletforrásokat adni az európai gazdák számára is − érvelt.
Az EP-képviselő szerint „Magyar Péter cimborái, szponzorai és frakciótársai nem így gondolják.”
Az adóemelési terveken túl ez is egy ügy a sok közül, amiről „nem beszélnek”, hogy a választás után „mindent lehessen”.
Nem fogjuk hagyni
− emelte ki.