2 órája
Macron szerint a NATO felelős az ukrajnai háborúért
Megdöbbentő kijelentést tett Jeffrey Sachs amerikai közgazdász: elmondása szerint Emmanuel Macron francia elnök magánbeszélgetésük során azt állította, hogy a NATO a felelős az orosz–ukrán háború kitöréséért. A professzor szerint a béke elérésének alapfeltétele Ukrajna semleges státusza lenne.
Az olasz Il Fatto Quotidiano napilap rendezvényén Jeffrey Sachs, a Columbia Egyetem professzora szenzációs állítást tett: elmondása szerint Emmanuel Macron francia elnök négyszemközt elismerte neki, hogy a NATO felelős az orosz–ukrán háborúért. Sachs hangsúlyozta, hogy Macron szavai teljesen ellentmondanak annak, amit a francia elnök nyilvánosan képvisel – hívta fel a nyilatkozatra a figyelmet a Magyar Nemzet.
– Megkaptam a francia becsületrendet, és a magánbeszélgetésünkben Macron azt mondta: a NATO az oka a háborúnak – fogalmazott a professzor. Szerinte az Egyesült Államok és a szövetség keleti terjeszkedése idézte elő a válságot.
A rendezvényen Sachs kiemelte: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök sokat tehetne a béke előmozdításáért, ha nyíltan az Ukrajna semlegességén alapuló béke lehetősége mellett állna ki.
Ha Olaszország változtat, Európa is változni fog. Nem vagyunk messze ettől a ponttól
– mondta.
A beszélgetés további résztvevői egyetértettek abban, hogy a béke elsődleges feltétele Ukrajna semlegességének elfogadása. Sachs úgy fogalmazott: „Van egy egyszerű módja a békének: Ukrajnának semlegesnek kell lennie, a NATO-nak le kell állítania a keleti terjeszkedést, az Egyesült Államoknak pedig fel kell hagynia Oroszország tönkretételének szándékával.”
Az esemény üzenete világos volt: a háború lezárásához nem fegyverekre, hanem politikai fordulatra van szükség, amelyben a semlegesség kulcsfontosságú szerepet játszik.
A beszélgetésről készült videót megtalálja a IDE KATTINTVA a Magyar Nemzet oldalán.