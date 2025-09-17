Gulyás Gergely: látható összeget kapnak kézhez novemberben a nyugdíjasok (élő)

Cikkünk az esemény ideje alatt folyamatosan frissül.

– A kormány mai ülésén döntött a kiegészítő nyugdíjemelés mértékéről, várható mérték már volt, de most meghatározták a véglegest – jelentette be a mai kormányinfó elején Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: A nyugdíjas-infláció mértéke 4,8 százalék, ezért visszamenőleg 1,6 százalékos emelés jár.

Átlagosan 47 200 forintot kapnak kézhez a novemberi nyugdíjjal az érintettek egy összegben, és a decemberi nyugdíj összege már magasabb lesz, mint az azt megelőző hónapokban.

– 1200 milliárd forintba fog ez kerülni, ez az összeg rendelkezésre áll a költségvetésben – jelentette ki a miniszter.

Korábban írtuk

Szerda délután 16 órától tart kormányinfót Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, és Vitályos Eszter, kormányszóvivő - írta a Magyar Nemzet.

Az már a nap folyamán kiderült, hogy a kormányülést is ma tartják, Orbán Viktor már képeket is posztolt a kabinet üléséről.