szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kormánydöntések

22 perce

Gulyás Gergely: látható összeget kapnak kézhez novemberben a nyugdíjasok (élő)

Címkék#kormányinfó#Gulyás Gergely#Vitályos Eszter

A kormány újabb bejelentéseket tesz.

MW
Gulyás Gergely: látható összeget kapnak kézhez novemberben a nyugdíjasok (élő)

Vitályos Eszter, Gulyás Gergely

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Máthé Zoltán

Cikkünk az esemény ideje alatt folyamatosan frissül.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

– A kormány mai ülésén döntött a kiegészítő nyugdíjemelés mértékéről, várható mérték már volt, de most meghatározták a véglegest – jelentette be a mai kormányinfó elején Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: A nyugdíjas-infláció mértéke 4,8 százalék, ezért visszamenőleg 1,6 százalékos emelés jár.

Átlagosan 47 200 forintot kapnak kézhez a novemberi nyugdíjjal az érintettek egy összegben, és a decemberi nyugdíj összege már magasabb lesz, mint az azt megelőző hónapokban.

– 1200 milliárd forintba fog ez kerülni, ez az összeg rendelkezésre áll a költségvetésben – jelentette ki a miniszter. 

 

Korábban írtuk

Szerda délután 16 órától tart kormányinfót Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, és Vitályos Eszter, kormányszóvivő - írta a Magyar Nemzet.

 Az már a nap folyamán kiderült, hogy a kormányülést is ma tartják, Orbán Viktor már képeket is posztolt a kabinet üléséről. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu