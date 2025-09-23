Különadóval sújtaná Magyarországot és Szlovákiát Brüsszel

Az Európai Bizottság kereskedelmi intézkedéseket fontolgat a fennmaradó orosz olajimport kizárására – írja a Bloomberg az ügyhöz közel álló forrásokra hivatkozva. A lépés előtt felülvizsgálnák az orosz olaj folyamatos importját biztosító Barátság kőolajvezetéken érkező szállítmányokat, a korlátozás ebből fakadóan főként hazánkat és Szlovákiát érintené, amennyiben nem állítanák le fokozatosan a beszállításokat. Miután Budapest és Pozsony is vonakodik az orosz olajról való leválásról, hiszen veszélyeztetné a megfizethető és biztonságos energiaellátást, szinte borítékolható, hogy valamilyen hátrányos intézkedést vezetnek be a két állam ellen uniós szinten.

Most nem vétózhatunk

A tervezett lépés nem képezi a pénteken ismertetett 19. Oroszország elleni szankciós javaslatcsomag részét. Ez azért lényeges, mert a szankciókkal ellentétben erről többségi szavazással lehet dönteni, vagyis hazánk nem vétózhatna. Az egyelőre nem világos, hogy pontosan milyen intézkedést fontolgatnak, de akár az orosz kőolajimportra kivetendő büntetővámról is szó lehet egyes találgatások szerint. Amennyiben ez az extra költség kellően magas, úgy a két országnak már nem érné meg az orosz olaj behozatala, és kénytelen volna más beszállítók után nézni – szólhat az érvelés. Ennek mentén pedig felvetődhet: mennyire célszerű két uniós tagállamot olyan helyzetbe kényszeríteni, amelyben olyan költségeket kell elviselniük, amelyeket egyébként nem kellene?

Másfelől pedig, Budapest és Pozsony nemcsak a kedvező ár miatt teszi le a voksát az orosz olaj mellett, hanem azért is, mert a más irányból való beszállításnak fizikai akadályai vannak, vagyis nem áll rendelkezésre a kellő kapacitású infrastruktúra.

Magas árat fizetnénk

Hazánk szempontjából lényeges, hogy az Adria-kőolajvezeték kapacitása korlátozott, és a horvát fél drasztikusan megemelte a tranzitdíjakat. Emellett a Mol finomítói az orosz olaj, az Urals feldolgozására optimalizáltak, és a más típusú olajokra való átállás időigényes és költséges folyamat lenne, amelyet a Mol 500 millió dollárra becsült.