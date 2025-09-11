Hann Endre akaratlanul leplezte le a Tisza Párt trükkjeit

– Ha messzire akarnék menni, akkor azt mondanám, hogy megtorpant a Tisza Párt lendülete, ami tényleg hosszú hónapok óta tartott, és egy ilyen növekvő támogatást mutatott – mondta Hann Endre a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában.

a Medián vezetője lényegében megerősítette a kormánypárti elemzők véleményét is, akik korábban úgy fogalmaztak: Magyar Péter és pártja manipulatív felmérésekkel akarják fenntartani a szárnyalás látszatát – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Korábban Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője állította azt, hogy Magyar Péter több manipulatív közvélemény-kutatást is rendelt, ezzel igyekezve azt a látszatot kelteni a nyilvánosságban, mintha mi sem történt volna.

– húzta alá Deák Dániel politikai elemző a közösségi oldalán.

– húzta alá Deák Dániel politikai elemző a közösségi oldalán.