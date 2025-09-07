1 órája
Gulyás Gergely: a gyűlöletre, erőszakra, más megölésére való felhívást és felszólítást el kell utasítani
A Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán reagált Krúbi minapi performanszásra. A rapper Orbán Viktor miniszterelnököt gúnyolta, a kormányfő felakasztásával viccelődött.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2025. augusztus 25-én
Forrás: MTI
Fotó: Szigetváry Zsolt
Ha bármilyen minimális ép erkölcsi érzéke a magyar nyilvánosságnak maradt, akkor a gyűlöletre, erőszakra, más megölésére való felhívást és felszólítást el kell utasítani, és aki ilyet tesz, az semmilyen normális közösségben nem tűrhető meg
– reagált a közösségi oldalán Gulyás Gergely kancelláriaminiszter Krúbi minapi ominózus performanszára.
A Horváth Krisztián nevű rapper pénteken, másfél perces monológjában
először Gyurcsány Ferencet figurázta ki, majd a Orbán Viktor miniszterelnök kigúnyolásával és felakasztásával viccelődött
– számolt be a Magyar Nemzet.
