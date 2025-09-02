3 órája
Fleck Zoltán fenyegetőzésének nincs következménye
A balliberális jogszociológus a Tisza Párt egyik rendezvényén beszélt a köztársasági elnök megfenyegetéséről. Fleck Zoltán botrányos kijelentéseinek, köszönhetően az ELTE hallgatólagos támogatásának, semmilyen következményei nem lettek – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet.
Fleck Zoltán jogász, szociológus beszédet mond a gyülekezési jogról szóló törvény módosításának visszavonásáért tartott tüntetésen a Kossuth Lajos téren 2025. május 1-jén
A Magyar Nemzet korábban megírta, hogy Fleck Zoltán, az ELTE jogi karának oktatója arról beszélt a Tisza Párt egyik rendezvényén, hogy meg kell fenyegetni a köztársasági elnököt.
A kijelentések kapcsán a lap korábban kérdésekkel fordult az oktatási intézményhez, amely szűkszavúan annyit közölt, hogy „az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara nem kommentálja munkatársainak magánemberként kifejtett véleményét”. A lap arra is kíváncsi volt, hogy az ELTE oktatóinak és hallgatóinak magánvéleményét akkor is megengedhetőnek tartják-e, hogyha azokban szélsőséges nézeteket fogalmaznak meg, valamint hogy milyen feltételeknek kell teljesülniük, hogy egy oktató vagy hallgató ellen vizsgálatot kezdeményezzenek a kijelentései folyományaként – a kérdésekre az ELTE nem válaszolt.
Az államfőt fenyegető jogászt mentegeti egy baloldali szervezet
A botrány pedig ezt követően szép lassan kifulladt, Fleck Zoltán pedig az ELTE hallgatólagos támogatásának köszönhetően semmilyen retorzióban nem részesült, botrányos kijelentéseinek semmilyen következményei nem lettek.
Fleck pedig továbbra is taníthat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán – számolt be a Magyar Nemzet, amely arra is rávilágít, hogy az oktatási intézmény korábban nem volt ilyen elnéző az oktatói magánvéleményekkel kapcsolatosan.
