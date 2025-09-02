szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lelepleződtek

1 órája

Ezért lehet végzetes a Tisza-adó Magyar Péterékre

Címkék#Deutsch Tamás#Tisza Párt#adó#Magyar Péter

Deutsch Tamás szerint a Tisza Párt titkolja a brutális Tisza-adót, mert annak nyilvánosságra hozatala a választási bukásukat jelentené.

MW
Ezért lehet végzetes a Tisza-adó Magyar Péterékre

Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője

Forrás: MTI

Fotó: Purger Tamás

Amit Magyar Péter és a Tisza Párt titokban tervezget, az minden magyar számára súlyos veszteség. Ezért is mondta Tarr Zoltán, „ha mindent elmondok, megbukunk” – hívta fel a figyelmet Deutsch Tamás a közösségi oldalán

A Fidesz EP-képviselője emlékeztetett, hogy a Tisza alelnöke egy videóban elismerte: pártja nem meri nyilvánosságra hozni a brutális Tisza-adó terveit, mert az a választási bukásukat jelentené. Ahogy a Tarr Zoltán-i doktrína fogalmaz: „választást kell nyerni és utána mindent lehet” – tette hozzá.

Magyar Péterék ugyanis brutális adóemelést terveznek és még számtalan más kérdésben is húsba vágó megszorító intézkedéseket akarnak, csak erről nem akarnak beszélni, mert »megbuknának«

– hangsúlyozta Deutsch Tamás.

Az EP-képviselő arra is rávilágított, hogy ez pontosan mit jelentene a magyarok számára:

  • Egy átlagfizetést kereső ember 20 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 242 ezer forint mínuszt jelent egy évben.
  • Egy tanár 30 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 364 ezer forint mínuszt jelent egy évben.
  • Egy ápoló 23 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 280 ezer forint mínuszt jelent egy évben.
  • Egy rendőr 13 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 154 ezer forint mínuszt jelent egy évben.
  • Egy katona 39 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 476 ezer forint mínuszt jelent egy évben.
  • Egy orvos 264 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 3,172 millió forint mínuszt jelent egy évben.

A Tisza Párt, élén a „budai zsúrpubival” tehát módszeresen és szándékosan eltitkolja a választók elől a terveit, ezzel megvezetve és becsapva a magyarokat – szögezte le az EP-képviselő. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu