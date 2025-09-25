Kemény szavak: Európa háborút vív Moszkvával

„Oroszország háborúban áll Európával. Több mint egy évtizede nyílt háborút vív Ukrajnában, és a 2022-es teljes körű invázió óta egyre hevesebben. Az ukrajnai harcok azonban csak egy részét képezik Oroszország tágabb, Európa egésze elleni háborújának” – írja a Politico.

A Lengyelország és Románia elleni, valamint az észt légtérbe történő dróntámadások Moszkva tágabb szándékát hangsúlyozzák: megosztani Európát és az Egyesült Államokat, gyengíteni a közvélemény támogatottságát az erős katonai fellépés iránt, és véget vetni a kontinens Ukrajna iránti támogatásának

– áll a véleménycikkben, amely az Origo oldalán olvasható.

Európa eddig nem vette komolyan ezt a fenyegetést. Inkább úgy tekintett Oroszország egyre fokozódó műveleteire – a merényletekre, a kibertámadásokra, a kritikus infrastruktúra elleni szabotázsra, a dezinformációs kampányokra és egyebekre –, mint a fegyveres konfliktus szintje alatti szürke zónába tartozó eseményekre – fogalmazott Ivo Daalder, az Egyesült Államok korábbi NATO-nagykövete.

Az IISS jelentése szerint Oroszország az ukrajnai fronton elszenvedett nehézségei miatt fokozta az Európa elleni titkos támadásokat, célja az Ukrajna melletti európai támogatás gyengítése és a NATO-tagállamok megosztása.

A Teljes cikk ITT olvasható!