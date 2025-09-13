2 órája
Drónveszély miatt riasztották a légierőt Lengyelországban és Romániában
Ma délután az Operatív Parancsnokság bejelentette, hogy lengyel harci repülőgépeket riasztottak az Ukrajna felett fenyegető dróntámadások miatt. A lublini repülőteret bezárták, és riasztást adtak ki a lublini tartomány több megyéjének lakói számára – közölte Karol Nawrocki a Magyar Nemzet beszámolója szerint.
A lengyel elnök hozzátette, hogy lengyel és szövetséges repülőgépek működnek a légtérben, és a földi légvédelmi és radarfelderítő rendszerek magas készültségi állapotban voltak.
A lengyel hatóságok tájékoztatása szerint ezek az intézkedések megelőző jellegűek, és céljuk a légtér biztosítása és a polgárok védelme, különösen a veszélyeztetett területhez közeli területeken. A lengyel elnök arról is beszélt, hogy figyelemmel kíséri a jelenlegi helyzetet – írta a wpolytice.pl.
Folyamatosan tájékoztatnak a légterünk megelőző megfigyeléséről. Mindig a lengyel hadsereg és a lengyel szolgálatok bejelentéseire támaszkodjanak
– kérte az elnök.
Kijev befolyásolni akarhatja a georgiai választásokat – durva akciót készíthettek elő
Romániában is felszáltak az F–16-osok
Szombat este a hatóságok két azonnali vészüzenetet adtak ki Tulcea megye északi részére, amelyben tájékoztatták a polgárokat, hogy lehetséges, hogy tárgyak hullnak le az égből, és sürgették őket, hogy tegyenek védelmi intézkedéseket – írta digi.ro.
A román Nemzetvédelmi Minisztérium bejelentette, hogy két F–16-os repülőgépet mozgósítottak, miután drónt észleltek a román légtérben.
Hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök, illetve Volodimir Zelenszkij ukrán elnök miként reagált a légi veszélyre, elolvashatja a Magyar Nemzet cikkében.