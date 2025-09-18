Deutsch Tamás: Ruszin-Szendi Romulusznak el kell takarodnia a közéletből (videó)

A Harcosok órájában Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti frakcióvezetője elmondta, korábban Ruszin-Szendi arról beszélt, minden, az élet kioltására alkalmas eszköz közel áll a szívéhez.

A kormánypárti politikus a bukott tábornok fegyverbotránya kapcsán kiemelte, Ruszin-Szendi Romulusz egy erőszakmániás hazaáruló.

„Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” – fenyegetőzött Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán

Forrás: Magyar Nemzet/képernyőfotó

– Amikor a magyar álláspontot kellett volna képviselnie a tábornoknak, akkor Slava Ukrainit mondott a NATO ülésén – jelentette ki Deutsch. Hozzátette, a bukott tábornoknak el kell tűnnie a közéletből. – Azt az erőszakot képviseli, ami Charlie Kirk halálához és a Fico elleni merénylethez vezetett – mondta el a frakcióvezető.

A balliberális média fegyverbotrányra adott válaszáról Deutsch elmondta,

a propagandisták mindenkit hülyének néznek, és félre akarják vezetni a választókat.

– Ruszin-Szendi Romuluszt el kell távolítani a közéletből – jelentette ki Deutsch. Hozzátette, ha ilyen emberek maradhatnak a közéletben, akkor az ő megközelítésük is véglegesen a politikai élet részévé válik.

A videót itt tudják megtekinteni:

Borítókép: Deutsch Tamás (Fotó: MTI)