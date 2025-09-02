szeptember 2., kedd

Összefonódás

58 perce

Baloldali propagandalappal együtt terjesztik a Tisza helyi kiadványát

Címkék#Action for Democracy#kiadvány#kampány

A Magyar Nemzet cikke szerint ismét együttműködik a 2022-es kampányban megismert és az Action for Democracy által is pénzelt Nyomtass Te Is című újság mögött álló hálózat Magyar Péterékkel.

Magyar Péter

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balázs

A Soros-szervezetek által finanszírozott és a 2022-es választások előtt már megismert baloldali propagandakiadvánnyal együtt terjesztik a Tisza helyi lapját – derült ki egy aktivista Facebook-bejegyzésből, írja a Magyar Nemzet.

A lap cikke szerint

a Nyomtass Te is, illetve Magyar Péterék Sziget Hang című újságja egyszerre kerül a postaládákba, méghozzá vélhetően ugyanannak az aktivistacsoportnak a közreműködésével, amely már tavaly is segítette a Tisza kampányát.

A Nyomtass Te is című kiadvány 2017-ben jött létre, jellemzően baloldali aktivisták osztogatják, dobálják be a postaládákba országszerte.

A cikkekben és a témaválasztásban egyértelműen tetten érhető a készítők elfogultsága, a kormány és a jobboldal kapcsán pozitív hírek sosem kerülnek be a lapba, hazugság viszont annál több.

A lap 2022-ben felkeltette a hazai baloldal kampányát dollármilliókkal támogató, az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett Action for Democracy (A4D) figyelmét is. Korányi Dávid szervezete ekkor 55 ezer dollárral, a Nemzeti Információs Központ (NIK) nemzetbiztonsági bizottság számára készült második részjelentése alapján 18,09 millió forinttal segítette a nyomtatványt kiadó eDemokrácia Műhely Egyesületet.

