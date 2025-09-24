szeptember 24., szerda

A nemzeti konzultáció második kérdése a családi adókedvezményeket érinti (videó)

Címkék#családtámogatás#Hidvéghi Balázs#nemzeti konzultáció

A nemzeti konzultáció második kérdése: „Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?” – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Facebook-videóban.

MW
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára

Forrás: MTI

Fotó: Kacsúr Tamás

Hidvéghi Balázs a videóban elmondta, hogy 

a magyar kormány 2010 óta egy Európában egyedülálló családtámogatási modellt vezetett be, melynek része a családi otthonteremtési kedvezmény, a falusi csok, a három- és négygyermekes anyák élethosszig tartó szja-mentessége, a csed, valamint a gyed adómentessé tétele.

Kiemelte, hogy a kormány január elsejével megduplázza a családi adókedvezmény összegét, 2026-tól pedig a kétgyermekes édesanyákra is fokozatosan kibővíti az adómentességet.

A magyar családtámogatási rendszert mára nemzetközi szinten is széles elismerés övezi. Célunk, hogy aki családot szeretne alapítani és munkából eltartani a családját, annak minden támogatást megadjunk ehhez

– fogalmazott a politikus.

Hozzátette, hogy Brüsszel azonban ellenzi a kormány családtámogatási rendszerét, szerintük a kormány túl nagy kedvezményekben részesíti a magyar családokat.

„Ők inkább segélyeket osztanának és a bevándorlást támogatnák. Kiszivárgott tervek szerint a családi adókedvezmények rendszerét szűkíteni kell, ami Magyarországon több mint egymillió magyar családot érintene negatívan” – emelte ki az államtitkár.

Mi meg akarjuk védeni, sőt bővíteni akarjuk a családtámogatási rendszerünket. Azonban a Brüsszelt kiszolgáló hazai ellenzék tervei veszélybe sodornák mindezt. Ráadásul ők el akarják titkolni, hogy mire készülnek, de ne engedjük, hogy átverjenek. Októberben indul a nemzeti konzultáció, vegyünk részt rajta mindannyian, és tiltakozzunk a családi adókedvezmények szűkítése ellen

– hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.

 

