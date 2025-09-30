A csalás árnyéka vetül a Tisza alelnökének Anna-báli szépségcímére

Miután Forsthoffer Ágnes lett a Tisza új alelnöke, Magyar Péter rögtön azzal kezdte reklámozni, hogy 1998-ban ő lett a füredi Anna-bál szépe. A Tisza-vezér azonban arról már nem beszélt, hogy Forsthoffer Ágnes győzelmét komoly botrány követte. A korabeli sajtóban többször is utaltak arra, hogy a szavazás nem volt tiszta.

Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt alelnöke

A Kurír forrásai szerint Magyar Péter alelnöke gazdag édesapjának köszönhette, hogy szépségkirálynő lett.

Forsthoffer Ferenc régi balatoni oligarcha: befolyását a kommunizmus idején alapozta meg, családi cégeivel az elmúlt években milliárdos forgalmat bonyolított le – számolt be az Ellenpont nyomán a Magyar Nemzet.

Forsthoffer Ágnes életének egyik meghatározó pillanata – amellett, hogy kommunista múltú édesapjának köszönhetően szállodatulajdonos lett Balatonfüreden –, hogy 1998-ban megválasztották az Anna-bál szépének.