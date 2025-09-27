Drón
1 órája
A Barátság kőolajvezetéket ért támadás nem befolyásolja a magyarországi szállításokat
A hazánkba irányuló kőolajellátás folyamatos – közölte Szijjártó Péter közösségi oldalán.
Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP
Fotó: Patrick Pleul
A Barátság kőolajvezeték oroszországi szakaszát ért újabb ukrán támadás nem befolyásolja a magyarországi szállításokat – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.
A tárcavezető arról számolt be, hogy „a Barátság kőolajvezetéket ért támadás a Magyarország irányába történő szállítást nem befolyásolja, a hazánkba irányuló kőolajellátás folyamatos”.
Szombaton ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezeték egyik állomását az oroszországi Csuvasföldön.
