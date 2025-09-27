A Barátság kőolajvezetéket ért támadás nem befolyásolja a magyarországi szállításokat

A Barátság kőolajvezeték oroszországi szakaszát ért újabb ukrán támadás nem befolyásolja a magyarországi szállításokat – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be, hogy „a Barátság kőolajvezetéket ért támadás a Magyarország irányába történő szállítást nem befolyásolja, a hazánkba irányuló kőolajellátás folyamatos”.

Szombaton ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezeték egyik állomását az oroszországi Csuvasföldön.