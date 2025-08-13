Havrilenko kiemeli, hogy a magyarok a finnugor nyelvcsaládhoz tartoznak, és őshazájuk a Volga és az Urál-hegység közötti területen volt, a mai Oroszország területén.

A szerző szerint:

Ezért a magyarok (ugorok) genetikailag kapcsolódnak az ellenséges ország „mélyen lévő” népeihez, közös a világnézetük, megértik őket, ugyanúgy éreznek, valószínűleg együtt éreznek velük.

Havrilenko kritizálja Magyarország álláspontját az ukrajnai magyar kisebbséggel kapcsolatban is. Felteszi a kérdést, hogy miért fordít Magyarország olyan nagy figyelmet az ukrajnai magyarokra, miközben más országokban sokkal nagyobb magyar közösségek élnek.