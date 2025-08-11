Interjú
52 perce
Vízvezeték-szerelők vezetnek le szüléseket? – újabb baloldali álhíreket cáfolt meg Orbán Balázs (videó)
Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivőjének Harcosok órája című podcastjében ma Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója volt a vendég, aki újabb álhírekről rántotta le a leplet.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója
Forrás: Németh Balázs Facebook-oldala
Cikkünk frissül.
A beszélgetés videóját itt tudja megtekinteni:
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre