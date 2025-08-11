augusztus 11., hétfő

Interjú

52 perce

Vízvezeték-szerelők vezetnek le szüléseket? – újabb baloldali álhíreket cáfolt meg Orbán Balázs (videó)

Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivőjének Harcosok órája című podcastjében ma Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója volt a vendég, aki újabb álhírekről rántotta le a leplet.

MW
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója

Forrás: Németh Balázs Facebook-oldala

Cikkünk frissül.

A beszélgetés videóját itt tudja megtekinteni:

 

