A tehetetlen brüsszeliták aggódva figyelik a Trump–Zelenszkij-tárgyalást

Zelenszkij megérkezett Washingtonba, ahol az Ovális Irodában tárgyal majd Donald Trump amerikai elnökkel az orosz–ukrán békéről. Ukrán hírcsatornák közölték a találkozók részletes menetrendjét. Eszerint Trump és Zelenszkij találkozója magyar idő szerint este hét órakor kezdődik, majd 15 perccel később, 19.15-kor kétoldalú megbeszélésre kerül sor a két elnök között – írja a Magyar Nemzet.

Volodimir Zelenszkij (b) ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatón vesz részt Brüsszelben 2025. augusztus 17-én

Forrás: AFP

Pánikban a brüsszeliták

Az alaszkai csúcson Vlagyimir Putyin felajánlotta, hogy befagyasztja a harcokat a fronton, amennyiben Ukrajna kivonul Donyeckből. Az orosz elnök üzenetét Donald Trump közvetítette Zelenszkijnek és az európai vezetőknek. A javaslat vegyes fogadtatásra talált Európában, ahol sokan úgy vélik, az ukrán államfő nem engedné át Donyecket.

Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai–orosz csúcstalálkozón az Elmendorf–Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én

Fotó: Gavriil Grigorov / Forrás: MTI/EPA/Szputnyik pool

A washingtoni találkozó előtt Trump saját platformján figyelmeztette Zelenszkijt: a Krím ügyében nincs visszaút. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna gyorsan köthetne békét, de egy esetleges megállapodás részeként nem csatlakozhatna a NATO-hoz.