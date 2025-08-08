2 órája
Trump és Putyin Magyarországon találkozhat?
A nemzetközi sajtó erről értekezik.
Vlagyimir Putyin orosz (b) és Donald Trump amerikai elnök kétoldalú megbeszélést folytat a világ 19 legfejlettebb gazdaságú és vezető feltörekvő országát, valamint az Európai Uniót tömörítő húszas csoport, a G20 kétnapos csúcstalálkozójának első napi ülésén Oszakában 2019. június 28-án
Forrás: MTI/EPA
Fotó: Mihail Klimentyev
A Fehér Ház szerdán megerősítette, hogy Donald Trump akár már a jövő héten találkozhat Vlagyimir Putyinnal, hogy megpróbáljon közvetíteni az ukrajnai orosz háború befejezése érdekében, de semleges helyszínt találni a csúcstalálkozónak nem biztos, hogy könnyű lesz, tekintve, hogy az orosz elnök ellen 2023-ban nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a Nemzetközi Büntetőbíróság, így 125 országban letartóztatás fenyegeti – írja a The Guardian, számolt be róla a Magyar Nemzet.
Trump: nem feltétel az orosz–ukrán csúcs a Putyin-találkozóhoz
A The Guardian szerint ez azt jelentheti, hogy a csúcstalálkozót Szaúd-Arábiában vagy Törökországban szervezik meg, ahol már zajlottak tárgyalások Oroszország és Ukrajna között. Ugyanakkor kiemelik:
Egy másik lehetőség Magyarország, mivel Orbán Viktor miniszterelnök, közel áll Trumphoz és Putyinhoz is, áprilisban pedig a kormány bejelentette, hogy kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.
Leonid Sevastyanov, az Ortodox Hitűek Világszövetségének vezetője, aki kapcsolatban van XIV. Leó pápával, azt mondta, hogy a Szentszék lehet a csúcstalálkozó helyszíne.