33 perce

A Trump–Putyin-találkozó egyelőre inkább pillanatfelvétel, mint áttörés (videó)

A Rapid Extra legújabb adásában Tóth Tamás Antal vendégeként Fekete Rajmund Amerika-szakértő és Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő beszélt az alaszkai Trump–Putyin-találkozóról. A szakértők szerint az esemény inkább pillanatfelvételnek tekinthető, mint valódi áttörésnek. A műsorban szó esett a lehetséges fegyverszünetről, az amerikai nyomásgyakorlásról és az Európai Unió jövőbeli szerepéről is.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök közötti tárgyalások első fordulója az amerikai Alaszka államban 2025. augusztus 15-én zárul az Egyesült Államokbeli Anchorage-ban

Forrás: AFP

A Rapid Extra legújabb adásában, ahol Tóth Tamás Antal vendége Fekete Rajmund Amerika-szakértő és Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő volt. 

Türelmesnek kell lenni

– mondta Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő, aki úgy látja, hogy a csúcstalálkozó legnagyobb jelentősége abban rejlik, hogy egyáltalán megvalósult, ugyanakkor kézzelfogható eredményekről egyelőre nem beszélhetünk. Hozzátette: a jövőben akár egy Trump–Putyin–Zelenszkij-hármas egyeztetésre is sor kerülhet, amelyhez az európai vezetők is csatlakozhatnának.

A pillanatkép szomorú, de legyünk inkább optimisták, és adjuk meg a bizalmat Donald Trumpnak

– fogalmazott.

A szakértő emlékeztetett: 

az amerikai elnök szokatlan lépésekkel jelezte Moszkva felé az erődemonstrációt, a norvégiai bombázó-telepítéstől kezdve a szimbolikus atomtengeralattjáró-bejelentésig.

A Rapid Extra podcast szemléjét és adását IDE kattintva tudja elolvasni. 

A beszélgetést itt nézheti meg:  

