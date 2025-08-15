Titkos részletek szivárogtak ki a Trump–Putyin-csúcstalálkozóról

A CIA és az orosz biztonsági szolgálatok egyaránt részt vesznek a műveletben, szigorúan azonos feltételekkel. Ez a létszámra, a fegyverzetre, a járművekre, a tolmácsokra és a váróhelyiségek méretére is kiterjed. Ha például egy tárgyalóterem előtt tíz amerikai ügynök áll, ugyanennyi orosz őrnek is jelen kell lennie. Mindkét elnök saját járműveket és kommunikációs eszközöket használ, és a másik fél biztonsági személyzete nem közelítheti meg azokat − tudta meg az Origo.