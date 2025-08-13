2 órája
Érdektelenségbe fulladt Magyar Péter újabb csodafegyvere
A Magyar Nemzet cikke szerint nem kíváncsiak vidéken a Tisza propagandájára.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Forrás: Facebook
A Tisza-sziget-tagok osztják a lapokat, de valójában ők sem hiszik el, hogy ennek bármi értelme lenne – mondta el a Magyar Nemzetnek egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kistelepülésen élő férfi. Kiemelte, a településen, ahol él, a lakosság alapvetően megosztott pártpreferencia tekintetében, ugyanakkor a megrögzött ellenzéki szavazók sem nyitottak a Tisza Párt kiadványára, hazugsággyűjteménynek tartják azt.
A kis aktivisták becsülettel bedobálták a lapokat a postaládákba, azonban a helyiek többsége a prospektusokkal együtt kidobta azokat a kukákba. Senkinek sincs hangulata összevissza ígéretekről olvasni
– emelte ki a férfi. Hozzátette, más településen ezzel szemben a terjesztés sincs rendben, szintén Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében van olyan falu, ahol nem is hallottak a lapról.
A lap cikke szerint
elképesztő írások láttak napvilágot a Tisza Párt kampánymenedzserének neve alatt elkészült propagandakiadványban.
Fontos megjegyezni, hogy az összesen nyolc oldal terjedelmű kiadványban szereplő cikkeket feltehetően azok szerzői is szégyellték, egyetlen írásnál sincs feltüntetve a nevük.
