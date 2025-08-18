1 órája
Gyurcsányék migrációs politikáját viszi tovább a Tisza Párt
A Fidesz közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írja, hogy a Tisza Párt valójában nem más, mint a magyar baloldal új köntösben. Szerintük Magyar Péter formációja csak egy új vállalkozás, amely nem kínál valódi újdonságot. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szavaival összhangban hangsúlyozzák: a párt a migráció kérdésében egyértelműen Gyurcsány Ferenc politikáját folytatja.
Gyurcsányék útján járna tovább a Tisza Párt
Eddig is a magyar baloldal állt velünk szemben. Semmi sem változott, csak most egy új vállalkozást hoztak létre, a Tisza Pártot – írja Facebook-oldalán a Fidesz, idézve Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter korábbi szereplését a Harcosok órájából.
A kormánypárti politikus a műsorban úgy fogalmazott: nem lehet eleve kizárni az együttműködést Gyurcsány Ferenc vagy volt feleségének pártja és a Tisza között, hiszen érdemi különbség nincs ezek között a pártok között – emlékeztet a Magar Nemzet.
A Tisza Párt minden mondatában a magyar baloldal követeléseit vette át, semmilyen újszerű ajánlata nincs.
Magyar Péter beszédei tartalmilag megegyeznek azzal, amit Gyurcsány Ferenc vagy Dobrev Klára az elmúlt években elmondtak.
A Magyar Nemzet felidézi, hogy a Tisza Párt a migráció kérdésében nyíltan Gyurcsányék álláspontját követi. A párt politikájának alakításában részt vevő nemzetközi jogász, Nagy Boldizsár egy előadásában a határok nélküli Európa és a migráció alapjogként való elismerése mellett érvelt. Úgy véli, természetes, hogy mindenkinek biztosítani kell a szabad mozgást, és
hazugságnak tartja azt az állítást, hogy a migránsok között terroristák lennének.
Feltűnő a párhuzam a Tisza Párt egyik háttéremberének elképzelései és Gyurcsány Ferenc korábbi politikája között – erről bővebben a Magyar Nemzet írásában olvashat.