Botrányok és zűrös figurák sora: ezért ábrándulnak ki az emberek Magyar Péterből

Például vizsgálat indult ellene, mert vezérkari főnökként a NATO ülésein a békepárti magyar álláspont helyett ukránpárti véleményt fogalmazott meg, felszólalását pedig a „Szlava Ukrajini” felkiáltással zárta, azaz azt hangoztatta: „Dicsőség Ukrajnának!”. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentése pedig megállapította, hogy Ruszin-Szendi közpénzből végeztetett magán zsírleszívást, valamint szórt el több mint egymilliárd forintot a szolgálati luxusvillájára.

Feltűnő volt, hogy az utóbbi hetekben Ruszin-Szendi Romulusz ritkábban szerepelt a Tisza Párt rendezvényein, a júliusban Nagykanizsán tartott kongresszuson fel sem szólalt.

A másik szakértő, akit februárban bemutattak, Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) korábbi elnöke volt, akinek az irányítása alatt – egy kiszivárgott levél szerint – a MOB súlyos és vállalhatatlan helyzetbe került, és megerősítést nyertek azon korábbi sajtóinformációk is, miszerint „többen nehezményezték Kulcsár vezetési stílusát és ellentmondásos törekvéseit”.

Érdekes, hogy a februári kongresszus óta Kulcsár teljesen eltűnt, semmit sem hallani róla.

A Tisza Párt egészségügyi szakértőjeként tűnt fel Kulja András európai parlamenti képviselő, aki csúnyán beégette magát, amikor néhány hete az ATV-ben Takács Péter egészségügyi államtitkárral vitázott. Aligha meglepő, hogy a lebőgés után Magyar Péter gyorsan eltüntette Kulját, aki így a múlt heti MCC Feszten már nem szállt vitába Takács Péterrel.

Igen Ukrajnára, nem a magyaroknak járó uniós forrásokra

Hatalmas botrány volt a Tisza Párt számára az is, amikor kiderült, hogy Kollár Kinga, a párt európai parlamenti képviselője egy brüsszeli bizottsági ülésen azt ecsetelte, szerinte jól működik és hatékony az uniós pénzek visszatartása, mert megakasztja a magyar gazdaság fejlődését.

Most ami ennek a pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban

– fogalmazott Kollár Kinga.