Takács Péter lerántotta a leplet Magyar Péter hazugságairól (videó)

”Megnyerte a nyarat a Fidesz, nem lep meg minket, már Magyar Péter sem hisz a kamu közvéleménykutatásoknak, megváltozott az ő kommunikációja is, már csak a kemény maghoz szól, letett arról, hogy az úgynevezett kiábrándult fideszeseket szólítsa meg” – idézte a Magyar Nemzet Takács Péter kommentárját a Harcosok órája című műsorban azzal kapcsolatosan, hogy a Nézőpont friss közvélemény-kutatását, amely szerint egy most vasárnapi választás esetén a Fidesz-KDNP nyerné a választást.

Takács Péter államtitkár a Harcosok órájában

Takács Péter egészségügyi államtitkár elárulta azt is, Magyar Péternek valaki az államtitkárságról rendeszeren szivárogtatta, hogy mikor tervezi a szabadságát, ám az elmúlt időszakban szándékosan dezinformációkkal látta el ezt a személyt, és nem abban az időpontban volt szabadságon, így Magyar Péter kéme csúnyán elbukott.

Mi nem hisszük el a Tisza Párt kamu közvéleménykutatásait, mi nem dőlünk hátra, dolgozunk keményen

– jelezte az államtitkár.