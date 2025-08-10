Takács Péter frappáns üzenetet írt Magyar Péternek

Terjedelmes bejegyzésben üzent Takács Péter egészségügyi államtitkár Magyar Péternek a közösségi médiában – írja a Magyar Nemzet. A Tisza Párt elnöke ugyanis folyamatosan csúsztat, ferdít és álhírekkel hergeli a közvéleményt, amelytől politikai előnyt vár. Magyar Péter most a székesfehérvári megyei kórház kapcsán kezdett hazugságkampányba. „Amíg te csapatósat játszol szerte az országban, addig komoly szakemberek dolgoznak nap mint nap egy óriási rendszer üzemben tartásán”– szögezte le az államtitkár.

Hallottunk végre egy konkrét választási ígéretet! Ha Tisza-kormány lesz (egyébként nem lesz), soha egyetlen vízvezetékben sem fog vízkő lerakódni és rendeleti úton tiltod meg a baktériumoknak, hogy a vízköves felszínen elszaporodjanak. Brávó! Hát te tényleg mindenhez értesz! Nem csupán kiváló napraforgószakértő, brilliáns informatikus, hanem parádés épületgépész is vagy

– vetette oda Magyar Péternek, majd hozzátette, hogy ahelyett, hogy megint egy magyar kórház ellen lázítana, inkább tájékozódnia kellene arról, hogy mi történik valójában.

Magyar Péter hazugsággal hergel

Takács Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a szakhatóság rendszeresen végez méréseket a közforgalmú intézmények vízvételi pontjain. Ez a lakosság biztonságát szolgálja és ahol hibát találnak, ott korlátozzák a vízhasználatot a hiba elhárításáig.

Tehát ellentétben azzal, amit te rendszeresen hazudsz, egy felelős kormány (ezek mi vagyunk) nem eltussolja ezeket az ügyeket, hanem az emberek biztonsága érdekében jár el. Egy ilyen ellenőrzés során mutattak ki kórokozót a fehérvári megyei kórház egyik épületében. A szakemberek szerint valamelyik szűrőbetétben keletkezhetett vízkőlerakódás, amelyen ún. biofilm-réteg tud kialakulni, amiben a baktériumok felszaporodhatnak

– tisztázta a helyzetet az államtitkár, és gúnyosan megjegyezte, hogy Magyar Péter nyilván korszakos jelentőségű mikrobiológus és fizikus is, és egy órán belül fel tudna számolni egy ilyen helyzetet. A nála gyengébb képességű, de egész életükben ezzel foglalkozó szakembereknek sajnos több idő szükséges hozzá.

Rájuk ugyanis vonatkoznak a fizika törvényei - veled ellentétben. Miután a szennyezett szakaszon az érintett elemeket cserélték, a vezetéket többször át kell mosni. A hatóság pedig minden átmosás után tenyésztést végez. Mindezt addig csinálják, amíg a kórokozók el nem tűnnek a hálózatból, és a betegek teljes biztonságban nem lesznek

– fogalmazott. Takács Péter ugyanakkor kiemelte, a kórház összes dolgozója azon van addig is, hogy az ellátásra szorulók minden orvosi beavatkozást helyben megkaphassanak a megyei kórházban. Hála nekik, még ha a kórház egy kis részét érintő vezetékes víz átmeneti korlátozása kellemetlenséggel is jár, nem kell másik vármegyébe menni, Székesfehérváron is mindenki hozzájut az állapotának megfelelő egészségügyi ellátáshoz.

A teljes cikket itt olvashatja el.