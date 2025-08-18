Szijjártó Péter: Ukrajna ismét megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket

Brüsszel és Kijev három és fél éve akarja belenyomni Magyarországot az Ukrajnában zajló háborúba, s az energiabiztonságunk elleni egyre gyakoribb ukrán támadások is ezt célozzák. Tegyük tehát újra világossá: ez nem a mi háborúnk, semmi közünk hozzá, ki akarunk maradni belőle, s amíg mi kormányzunk, ki is fogunk maradni belőle!