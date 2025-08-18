Szijjártó Péter: Ukrajna ismét megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket

A tárcavezető felhívta a figyelmet:

Brüsszel és Kijev három és fél éve akarja belenyomni Magyarországot az Ukrajnában zajló háborúba, s az energiabiztonságunk elleni egyre gyakoribb ukrán támadások is ezt célozzák. Tegyük tehát újra világossá: ez nem a mi háborúnk, semmi közünk hozzá, ki akarunk maradni belőle, s amíg mi kormányzunk, ki is fogunk maradni belőle!

Szijjártó Péter végül emlékeztetett:

„A Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában.”

Az ukrán külügyér szerint Moszkvában kell reklamálni

„Az ukránok külügyminisztere nekem ugrott az X-en, miután bejelentettem, hogy ukrán támadás érte a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket. Azt írta, reklamáljak az oroszoknál” – tájékoztatott Szijjártó Péter a közösségi oldalán, jelezve, hogy az ukrán külügyér, Andrij Szibiha figyelmét elkerülik a tények, mégpedig az, hogy

Oroszország évtizedek óta szállítja a kőolajat Magyarországra a Barátság vezetéken, ami Magyarország érdeke; Ukrajna ezt a vezetéket támadja, s az ukrán támadások miatt rendszeresen leáll a kőolaj szállítása, ami ellentétes Magyarország érdekével.

A magyar tárcavezető ismét emlékeztetett: „Ukrajna áramellátásának nagy része Magyarországról érkezik…”